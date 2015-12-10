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市场报道 | 2015年 12月 11日 星期五 06:14 BJT

《美国重要政经日程》--12月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布11月生产者物价指数(PPI)

1330 - 商务部公布11月零售销售数据

1500 - 商务部公布10月企业库存数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 许娜)

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