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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.33 +0.91 +1.09 2773580

京东 31.60 +0.02 +0.06 7783169

新浪 47.77 -2.20 -4.40 2958250

搜狐 48.86 +0.24 +0.49 137374

网易 177.17 +0.67 +0.38 1031570

百度 200.01 -0.45 -0.22 3125684

台湾

台湾积体电路 22.65 -0.08 -0.35 1397959

联电 1.80 +0.04 +2.27 348530

日月光 5.48 +0.05 +0.92 181533

硅品精密 6.97 +0.12 +1.75 503567

和信超媒体 0.52 -0.03 -5.63 189455

友达 2.56 -0.04 -1.54 363795

中华电信 29.79 -0.03 -0.10 50666

台湾国际航电 37.12 -0.25 -0.67 1035808

香港

中国移动 57.77 +0.38 +0.66 144911

中国联通 11.67 -0.04 -0.34 153524

中国电信 45.35 -0.36 -0.79 9865

中芯国际 5.08 +0.01 +0.20 13473

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 153

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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