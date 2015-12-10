《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月10日

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.33 +0.91 +1.09 2773580
京东 31.60 +0.02 +0.06 7783169
新浪 47.77 -2.20 -4.40 2958250
搜狐 48.86 +0.24 +0.49 137374
网易 177.17 +0.67 +0.38 1031570
百度 200.01 -0.45 -0.22 3125684
台湾
台湾积体电路 22.65 -0.08 -0.35 1397959
联电 1.80 +0.04 +2.27 348530
日月光 5.48 +0.05 +0.92 181533
硅品精密 6.97 +0.12 +1.75 503567
和信超媒体 0.52 -0.03 -5.63 189455
友达 2.56 -0.04 -1.54 363795
中华电信 29.79 -0.03 -0.10 50666
台湾国际航电 37.12 -0.25 -0.67 1035808
香港
中国移动 57.77 +0.38 +0.66 144911
中国联通 11.67 -0.04 -0.34 153524
中国电信 45.35 -0.36 -0.79 9865
中芯国际 5.08 +0.01 +0.20 13473
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 153
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 龚芳)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
* 外资汇入带动台币收升近1角 * 交投谨慎观望特朗普就职演说 * 下周台币主交投区间暂看在31.400-31.700 路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五收升近1角，本周上涨0.22%。交易员表示 ，尽管外资汇入带动早盘台币开高走高企图挑战31.5整数关口，但目前全球紧盯梢晚美国新 任总统川普(特朗普)发表就职演说，市场谨慎氛围趋使今日台币升幅随亚币收敛。 他们指出，涨多的美元虽有近期美国经济数据向好及后续升息题材给予支撑，但市场仍 提防获利了结卖需，交投观望特朗普就职谈话指引国际美元进一步方向，毕竟美元指数<.DX Y>已从波段高点滑落至100的关键价位附近。 〞会提高警觉听一下川普有没有说些类似引导升息的谈话，才会提振美元涨势。〞一大 型银行交易员说。 资金流向方面，一位资深汇银人士指出，本周外资偏向汇入，且汇入的资金远大于投入 台股，今日外资净汇入一点点、不到一亿美元，因市场多数观望川普谈话。 因应农历年春节假期，除了中国及台湾汇市从下周五起休市外，韩国市场也在1月27-