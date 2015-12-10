欧洲央行：执委莫尔许称，绝大部分决策者上周不愿扩大量化宽松

不过莫尔许淡化欧洲央行采取更多举措、加大量化宽松力度的可能性。

德拉吉上周表示，欧洲央行印钞计划将延长六个月至2017年初，公债到期回笼的资金也将进行再投资。但许多分析师对他并未提出更大胆计划感到失望。

要达到这一点，欧元区国家央行行长多数都必须同意有必要采取更大胆的行动。不过消息人士对路透表示，其中许多人抱持怀疑态度。

“我们是一个共同决策机构，这一点完全被低估了，”莫尔许在谈到投资者的高度期待时如此表示。

他也对中国放缓对全球经济可能产生的影响提出警告。

“这种风险更大了，”他表示。