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债券 | 2015年 12月 11日 星期五 07:47 BJT

欧洲央行：执委莫尔许称，绝大部分决策者上周不愿扩大量化宽松

不过莫尔许淡化欧洲央行采取更多举措、加大量化宽松力度的可能性。

德拉吉上周表示，欧洲央行印钞计划将延长六个月至2017年初，公债到期回笼的资金也将进行再投资。但许多分析师对他并未提出更大胆计划感到失望。

要达到这一点，欧元区国家央行行长多数都必须同意有必要采取更大胆的行动。不过消息人士对路透表示，其中许多人抱持怀疑态度。

“我们是一个共同决策机构，这一点完全被低估了，”莫尔许在谈到投资者的高度期待时如此表示。

他也对中国放缓对全球经济可能产生的影响提出警告。

“这种风险更大了，”他表示。

莫尔许表示，欧洲央行进一步宽松的行动，将有助于隔离美国升息给欧元区带来的影响，但此举可能会影响到新兴市场。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 徐文焰/李爽)

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