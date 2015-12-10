欧洲央行：执委莫尔许称，绝大部分决策者上周不愿扩大量化宽松

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
不过莫尔许淡化欧洲央行采取更多举措、加大量化宽松力度的可能性。
德拉吉上周表示，欧洲央行印钞计划将延长六个月至2017年初，公债到期回笼的资金也将进行再投资。但许多分析师对他并未提出更大胆计划感到失望。
要达到这一点，欧元区国家央行行长多数都必须同意有必要采取更大胆的行动。不过消息人士对路透表示，其中许多人抱持怀疑态度。
“我们是一个共同决策机构，这一点完全被低估了，”莫尔许在谈到投资者的高度期待时如此表示。
他也对中国放缓对全球经济可能产生的影响提出警告。
“这种风险更大了，”他表示。
莫尔许表示，欧洲央行进一步宽松的行动，将有助于隔离美国升息给欧元区带来的影响，但此举可能会影响到新兴市场。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 徐文焰/李爽)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。