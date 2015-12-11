金砖国家：12月10日股汇市收盘纵览

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透12月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月10日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.78%，至789.02点。
中国股市：沪综指震荡收跌，传统产业个股走势疲弱拖累大盘
中国汇市：人民币连续刷新逾四年新低，外管局表态无碍渐进贬值预期
香港股市：收跌，受油价担忧拖累
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巴西股市：收盘跌逾1%，此前穆迪警告可能调降该国Baa3的评等。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.04%，至45,630.709点。
巴西汇市：雷亚尔收盘走贬，市场担忧该国债信评等可能降至垃圾级。雷亚尔兑美元 收报3.7975/05，上日收盘报3.7365/70。
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南非股市：收盘挫跌，因南非总统祖马意外免去财长内内职务。指标Top-40指数 收低0.66%至44,250.70点，大盘综合指数 收低1.09%至48,984.53点。
南非汇市：兰特兑美元下挫，因南非总统祖马免去财长内内职务
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印度股市：收高近1%，扭转连六日跌势；尽管在美联储下周开会前人气审慎，投资人仍进场低接。BSE指数 收高0.86%至25,252.32点，NSE指数 收高0.93%至7,683.30点。
印度汇市：卢比兑美元 升至近一周高位66.71/66.72，上日收在66.83/66.84。因股市在七日来首度反弹，化解外资流出疑虑，但美元普遍走强抑制卢比涨势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高0.05%至792.780点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.36%至421.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.31%至69.150，卢布兑欧元 升值1.06%至75.630。(完) (整理 龚芳; 审校 戴素萍)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%