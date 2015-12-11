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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:41 BJT

金砖国家：12月10日股汇市收盘纵览

路透12月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月10日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.78%，至789.02点。

中国股市：沪综指震荡收跌，传统产业个股走势疲弱拖累大盘

中国汇市：人民币连续刷新逾四年新低，外管局表态无碍渐进贬值预期

香港股市：收跌，受油价担忧拖累

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巴西股市：收盘跌逾1%，此前穆迪警告可能调降该国Baa3的评等。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.04%，至45,630.709点。

巴西汇市：雷亚尔收盘走贬，市场担忧该国债信评等可能降至垃圾级。雷亚尔兑美元 收报3.7975/05，上日收盘报3.7365/70。

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南非股市：收盘挫跌，因南非总统祖马意外免去财长内内职务。指标Top-40指数 收低0.66%至44,250.70点，大盘综合指数 收低1.09%至48,984.53点。

南非汇市：兰特兑美元下挫，因南非总统祖马免去财长内内职务

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印度股市：收高近1%，扭转连六日跌势；尽管在美联储下周开会前人气审慎，投资人仍进场低接。BSE指数 收高0.86%至25,252.32点，NSE指数 收高0.93%至7,683.30点。

印度汇市：卢比兑美元 升至近一周高位66.71/66.72，上日收在66.83/66.84。因股市在七日来首度反弹，化解外资流出疑虑，但美元普遍走强抑制卢比涨势。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高0.05%至792.780点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.36%至421.18点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.31%至69.150，卢布兑欧元 升值1.06%至75.630。(完) (整理 龚芳; 审校 戴素萍)

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