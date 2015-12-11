欧洲经济指标预测--12月11日-12月18日****

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月7日当周
12月11日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 盈余5
0900 意大利经季调工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.2%
经工作日调整工业生产(较上年同期) +2.0% +1.7%
0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +1.0% -0.2%
(较上年同期) -0.9% -1.6%
12月14日当周
12月14日(一)
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -- -0.4%
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.1%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) +1.2% +1.7%
12月15日(二)
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -6.6%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -0.1%
核心CPI(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.1%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.7%
扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)
11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -12.1%
产出物价(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- -1.3%
核心产出(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 15.0 正10.4
现况指数 54.0 正54.4
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.8%
12月16日(三)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 50.6
服务业PMI -- 51.0
综合PMI -- 51.0
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.7 52.9
服务业PMI 55.5 55.6
综合PMI -- 55.2
0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 52.8
服务业PMI -- 54.2
综合PMI -- 54.2
0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 -- 增加3.3
按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 -- 5.3%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +3.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.5%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差205
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.0%
12月17日(四)
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 109.0 109.0
现况指数 113.4 113.4
预期指数 105.1 104.7
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86
0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- -0.6%
(较上年同期) -- +3.8%
扣除能源的零售销售(较前月) -- -0.9%
(较上年同期) -- +3.0%
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%
薪资(较上年同期) -- +1.9%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 -- 负11
12月18日(五)
0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%
0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294
(完)
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