美国个股：福特投资开发打车服务，扩大电动车产品线

“我们的愿景是成为交通服务供应商，而不仅仅是生产其他车队使用的车辆，”Washington表示，“我们将这视为我们想切入的业务。”

Washington称，做为汽车制造商，福特可以将运营打车系统所需的软硬件更加“无缝地”链接起来。优步(Uber)的估值飙升，已经迫使汽车业高管考虑“共享运具”(shared mobility)服务的潜力。特斯拉汽车 创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)先前暗示，他正考虑在未来推出某种形式的共乘服务。

“汽车业者已经晚了一步，”追踪共乘及打车服务产业的分析师Mark Shurtleff表示，他并称目前尚不清楚除了几个大城市之外打车服务市场有多大。

Fields指出，将会在明年底推出新款福克斯(Focus)电动车，充电一次可行驶100英里(160公里)，可以在30分钟内完成充电。

福特同时计画在2020年之前推出13款插电式混合动力、纯混合动力或电动汽车，届时旗下车种将有超过40%搭载电力行驶功能。

Fields提到，公司认为插电式混合动力车将会是许多客户偏好的车种。比起那些单次充电行驶距离超过200英里的纯电动汽车，插电式混合动力车的电池重量较轻，价格也较低。(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 李婷仪/许娜)