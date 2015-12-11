美国个股：百胜在拆分中国业务并让其上市前，将返还股东62亿美元

百胜集团财务长Pat Grismer周四在一次投资者会议上表示，百胜中国的注册地点将在美国。

百胜集团股价周四收跌0.83%报73.19美元。

Grismer说，百胜中国今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为10亿美元，拆分出中国业务后的“新百胜”EBITDA则为近20亿美元。

百胜援引资本回报计划表示，扣除中国业务后的公司持续杠杆比率约为EBITDA的五倍。目前该公司的债务与EBITDA规模相当。

百胜集团指出，将收到相当于在中国系统营收3%的许可费。这一比例处于分析师预估区间3-3.5%的低端。

分析师称，与4-6%的全球水平相比，中国专利授权费用较低，给了在该国开展业务的企业一些喘息空间。

该公司表示，预期2017年底时旗下96%的餐馆为加盟店，高于2014年底时的79%。

“4%的直营店比例应会令该公司与其他一些上市公司的作法一致，而我们认为这种作法是有利的，”野村证券分析师Mark Kalinowski在报告中写道。

多数美国快餐连锁店都在提高加盟店的比例，以降低成本。

百胜还表示，很快将开始塔可钟(Taco Bell)在中国的试营业。(完)