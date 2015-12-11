美国个股：百胜在拆分中国业务并让其上市前，将返还股东62亿美元

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
百胜集团财务长Pat Grismer周四在一次投资者会议上表示，百胜中国的注册地点将在美国。
百胜集团股价周四收跌0.83%报73.19美元。
Grismer说，百胜中国今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为10亿美元，拆分出中国业务后的“新百胜”EBITDA则为近20亿美元。
百胜援引资本回报计划表示，扣除中国业务后的公司持续杠杆比率约为EBITDA的五倍。目前该公司的债务与EBITDA规模相当。
百胜集团指出，将收到相当于在中国系统营收3%的许可费。这一比例处于分析师预估区间3-3.5%的低端。
分析师称，与4-6%的全球水平相比，中国专利授权费用较低，给了在该国开展业务的企业一些喘息空间。
该公司表示，预期2017年底时旗下96%的餐馆为加盟店，高于2014年底时的79%。
“4%的直营店比例应会令该公司与其他一些上市公司的作法一致，而我们认为这种作法是有利的，”野村证券分析师Mark Kalinowski在报告中写道。
多数美国快餐连锁店都在提高加盟店的比例，以降低成本。
百胜还表示，很快将开始塔可钟(Taco Bell)在中国的试营业。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%