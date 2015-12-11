《中国报摘》--中国证券报12月11日

* 头版头条:

--中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英表示，人民币对美元双边汇率的短期波动不宜视为人民币趋势性贬值，应多看人民币对一篮子货币的多边汇率和更长期一点的走势。

* 其他:

--保监会人身保险监督部养老保险处副处长孙湜溪表示，保监会将在借鉴国际经验的基础上，结合国内改革发展实际，积极争取出台加快商业养老保险发展的政策文件。此外，积极争取个人税收递延型商业养老保险尽快启动。

--康美药业 发布定增预案，公司拟募集不超过81亿元人民币用于补充流动资金及偿还银行贷款；其中控股股东康美实业拟认购32亿元，公司员工持股计划拟认购约1亿元。

--飞乐音响 发布资产收购预案，拟通过全资子公司飞乐投资及其在英国设立的特殊目的载体英国SPV，以约14,880万欧元收购Havells Malta和Havells Exim各80%的股份，Havells Exim旗下间接控制的Havells喜万年为全球领先的照明技术企业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 曾祥进)