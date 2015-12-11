《中国报摘》--中国证券报12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* 头版头条:
--中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英表示，人民币对美元双边汇率的短期波动不宜视为人民币趋势性贬值，应多看人民币对一篮子货币的多边汇率和更长期一点的走势。
* 其他:
--保监会人身保险监督部养老保险处副处长孙湜溪表示，保监会将在借鉴国际经验的基础上，结合国内改革发展实际，积极争取出台加快商业养老保险发展的政策文件。此外，积极争取个人税收递延型商业养老保险尽快启动。
--康美药业 发布定增预案，公司拟募集不超过81亿元人民币用于补充流动资金及偿还银行贷款；其中控股股东康美实业拟认购32亿元，公司员工持股计划拟认购约1亿元。
--飞乐音响 发布资产收购预案，拟通过全资子公司飞乐投资及其在英国设立的特殊目的载体英国SPV，以约14,880万欧元收购Havells Malta和Havells Exim各80%的股份，Havells Exim旗下间接控制的Havells喜万年为全球领先的照明技术企业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%