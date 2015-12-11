中国个股：君正集团拟与唯品会发起成立网商银行，收购华泰保险股权

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 中国内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 周四晚间公告称，拟与唯品会 发起成立一家民营银行，暂定名为内蒙古北方网商银行。另外，公司拟斥资约20亿元人民币受让中石油集团及中石化财务公司分别出让的华泰保险集团股份公司部分股权。
公告指出，拟设立的银行注册资本暂定20-30亿元人民币，注册地为内蒙古呼和浩特市，君正集团和广州唯品会将分别担任第一大和第二大股东，并会寻找其他民营企业加盟。君正集团以自有资金入股，暂按占股不超过三成计算，公司投入资金不超过9亿元。
另外，君正集团及其子公司君正化工与人福医药 拟共同受让中石油集团挂牌出让的2.86亿股华泰保险股权，君正集团和君正化工分别受让8,220.57万股和1亿225.95万股，按挂牌价计算，交易对价分别为5.92亿元和7.36亿元，均以自有资金支付。
君正集团、君正化工与天风证券全资子公司天风天睿拟受让中石化财务挂牌出让的2.75亿股华泰保险股权，君正集团和君正化工拟分别受让4,553.05万股和5,050.44万股，受让价格分别为3.28亿元和3.64亿元。
君正集团周三起临时停牌，因重大事项未公告。周二该股收报11.35元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%