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债券 | 2015年 12月 11日 星期五 08:22 BJT

欧元区经济：ECB资产购置导致财政与货币政策界线模糊不清--魏德曼

路透里斯本12月10日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，欧洲央行的1.5万亿(兆)欧元资产购置计划，令财政与货币政策之间的界线模糊不清，也减弱了各国政府抑制支出的动力。

魏德曼一直是欧洲央行内部最有力的批评者，他认为该行政策宽松程度已经足够，使得欧元区有出现资产泡沫与发生金融动荡的风险。

欧洲央行上周将其存款利率在负值区域进一步下调，多数主权公债的购买也延长六个月，意图将欧元区经年累月的低通胀率，从近零水平朝2%目标提振。

“对我而言，购债有别于其他工具，因为它会导致货币与财政政策之间产生某种模糊情况，也可能令部分财长产生没有必要马上整固预算的看法。”

欧洲央行正在买进二级市场资产以提振通胀、压低收益率，以及有效降低政府借贷成本。

“我们动用的并不是传统工具，而是货币联盟中我认为比较有问题的一种工具，”魏德曼表示。他反对上周的政策宽松。

对于外界指称资产购置是为政府提供融资的一种形式，欧洲央行予以否认，并表示资产购置旨在推升通胀与成长。该行依规定不得为政府提供融资。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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