《新兴市场重要经济事件预告》--12月11日-12月18日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月11日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。
马卡蒂市--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo讨论消费者预期调查的结果(0730)。
圣保罗--巴西财长莱维(Joaquim Levy)将讨论监管和公司治理(0600)。
12月14日(一)
巴黎--2015绿色增长和可持续发展论坛，主题为“促进下一次工业革命：为绿色增长进行系统创新”(至12月15日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。
12月15日(二)
雅加达--世界银行发布印尼经济前景季度展望报告(0230)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。
布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
12月16日(三)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
12月17日(四)
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
12月18日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%