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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:25 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月11日-12月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月11日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。

马卡蒂市--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo讨论消费者预期调查的结果(0730)。

圣保罗--巴西财长莱维(Joaquim Levy)将讨论监管和公司治理(0600)。

12月14日(一)

巴黎--2015绿色增长和可持续发展论坛，主题为“促进下一次工业革命：为绿色增长进行系统创新”(至12月15日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。

12月15日(二)

雅加达--世界银行发布印尼经济前景季度展望报告(0230)。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。

布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

12月16日(三)

布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

12月17日(四)

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

12月18日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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