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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月11日

*工商时报：

--经济部规划，明年5月20日前开放陆资可参股IC设计业，最快春节后完成评估报告，并邀产官学研各界举行数场公听会。经济部长邓振中昨日表示，国际半导体市场变化快速，政策开放将带给企业更大经营空间。

--劳动部迳行宣布调高劳保投保薪资上限。经济部昨日表示，调整时机点需考量景气及劳工、雇主与政府恐增加负担，劳动部已初步同意两周内邀相关部会与工商团体研商，才会作最后确认。

--泛公股行库明年房贷的目标几乎都设定为零成长，甚至是负成长，为了填补获利缺口，三商银已拟定，明年主轴是加强化财富管理等个人业务，强化手续费等收入，调整结构补足房贷缺口，同时降低利差对获利的冲击。

*经济日报：

--经济部拟开放陆资投资IC设计业，但须符合五大配套措施，联发科 昨天表示，赞成开放投资的论点始终不变，对经济部的方向乐观其成。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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