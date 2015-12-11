《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
*工商时报：
--经济部规划，明年5月20日前开放陆资可参股IC设计业，最快春节后完成评估报告，并邀产官学研各界举行数场公听会。经济部长邓振中昨日表示，国际半导体市场变化快速，政策开放将带给企业更大经营空间。
--劳动部迳行宣布调高劳保投保薪资上限。经济部昨日表示，调整时机点需考量景气及劳工、雇主与政府恐增加负担，劳动部已初步同意两周内邀相关部会与工商团体研商，才会作最后确认。
--泛公股行库明年房贷的目标几乎都设定为零成长，甚至是负成长，为了填补获利缺口，三商银已拟定，明年主轴是加强化财富管理等个人业务，强化手续费等收入，调整结构补足房贷缺口，同时降低利差对获利的冲击。
*经济日报：
--经济部拟开放陆资投资IC设计业，但须符合五大配套措施，联发科 昨天表示，赞成开放投资的论点始终不变，对经济部的方向乐观其成。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%