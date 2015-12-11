《香港报摘》--经济日报12月11日

**头版头条**

--市场对人民币贬值预期加剧，在岸人民币（CNY）连续5个交易日下跌，昨日收市跌至近6.44关，再刷新逾4年新低，而离岸人民币（CNH）昨日一度失守6.54大关。

**其他**

--中港基金互认，增加香港投资者在QFII、RQFII基金和沪股通外投资A股的选择。以目前已增设「H类份额」的13家内地基金，全数年初至今表现均能跑赢沪深300指数，表现最佳的基金年内回报更逾60%。

--百丽 今年9月至11月的第三季，鞋类业务同店销售跌幅扩大至跌10.4%。集团今年次季鞋类业务同店跌7.7%，去年同期鞋类业务同店销售跌5.6%。

--中海外 公布母公司中海外集团旗下子公司发行15亿美元（约117亿港元）零息可交换债券，新债券为期7年。该新债券可交换中海外股份，初始交换价为41.5港元，较公司昨午收市价26.5港元，溢价56.6%。

--瑞安房地产 以57亿元人民币向李锦记及万科 出售上海企业天地三期，瑞房所得净额为43.32亿元人民币。另外，九仓 亦悉售手上远洋地产 持股，涉资22亿元人民币。（完）

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