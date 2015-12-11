《香港报摘》--经济日报12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
**头版头条**
--市场对人民币贬值预期加剧，在岸人民币（CNY）连续5个交易日下跌，昨日收市跌至近6.44关，再刷新逾4年新低，而离岸人民币（CNH）昨日一度失守6.54大关。
**其他**
--中港基金互认，增加香港投资者在QFII、RQFII基金和沪股通外投资A股的选择。以目前已增设「H类份额」的13家内地基金，全数年初至今表现均能跑赢沪深300指数，表现最佳的基金年内回报更逾60%。
--百丽 今年9月至11月的第三季，鞋类业务同店销售跌幅扩大至跌10.4%。集团今年次季鞋类业务同店跌7.7%，去年同期鞋类业务同店销售跌5.6%。
--中海外 公布母公司中海外集团旗下子公司发行15亿美元（约117亿港元）零息可交换债券，新债券为期7年。该新债券可交换中海外股份，初始交换价为41.5港元，较公司昨午收市价26.5港元，溢价56.6%。
--瑞安房地产 以57亿元人民币向李锦记及万科 出售上海企业天地三期，瑞房所得净额为43.32亿元人民币。另外，九仓 亦悉售手上远洋地产 持股，涉资22亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%