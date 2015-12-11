《香港报摘》--信报12月11日

**头版头条**

--社交媒体昨午开始流传复星国际 董事长、有「中国巴菲特」之称的郭广昌在上海机场被警察带走，内地传媒陆续报导相关消息。至昨晚截稿前，本报记者多次致电给郭广昌，惟一直关机；复星副董事长兼首席执行官梁信军的电话虽未关上，却无人接听；而复星发言人则一直沉默，与一贯处理手法大相迳庭，令事件更耐人寻味。

**其他**

--莱坊公司指出，受利率压力影响，估计明年豪宅楼价有5%跌幅，中小型住宅的跌幅更大，料跌约5%至10%。

--仍在处理债务重组的佳兆业 再度获「白武士」打救，有传中信银行 伙信托公司向佳兆业施以援手，提供约300亿元人民币资金协助佳兆业解困，其中200亿元人民币用于债务置换佳兆业的部分资产后，中信银行将成为佳兆业的最大债权人。

--地产商九仓 昨日亦宣布，悉数沽售其所持有的4.45亿股远洋地产股份，每股作价5港元，套现22亿港元，预期于下周初完成交易，此批股份占远洋地产已发行股本约5.925%。

--中国9号健康 公布，引入华谊兄弟、腾讯 及以马云持股四成的云锋基金为首的财团，以每股0.08港元配售68.3亿股，涉及金额为5.47亿港元，占已扩大后发行股本约50.65%。交易完成后，华谊兄弟持有该公司18.17%，成为大股东，腾讯则持有15.68%，为第二大股东。

--和美医疗 昨日与泰国Phayathai Hospital Group（PHG）、深圳瀚海基因生物科技、健康卫视分别签署战略合作协议，其中准备与PHG就试管婴儿（IVF）合作。（完）

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