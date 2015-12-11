《香港报摘》--信报12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
**头版头条**
--社交媒体昨午开始流传复星国际 董事长、有「中国巴菲特」之称的郭广昌在上海机场被警察带走，内地传媒陆续报导相关消息。至昨晚截稿前，本报记者多次致电给郭广昌，惟一直关机；复星副董事长兼首席执行官梁信军的电话虽未关上，却无人接听；而复星发言人则一直沉默，与一贯处理手法大相迳庭，令事件更耐人寻味。
**其他**
--莱坊公司指出，受利率压力影响，估计明年豪宅楼价有5%跌幅，中小型住宅的跌幅更大，料跌约5%至10%。
--仍在处理债务重组的佳兆业 再度获「白武士」打救，有传中信银行 伙信托公司向佳兆业施以援手，提供约300亿元人民币资金协助佳兆业解困，其中200亿元人民币用于债务置换佳兆业的部分资产后，中信银行将成为佳兆业的最大债权人。
--地产商九仓 昨日亦宣布，悉数沽售其所持有的4.45亿股远洋地产股份，每股作价5港元，套现22亿港元，预期于下周初完成交易，此批股份占远洋地产已发行股本约5.925%。
--中国9号健康 公布，引入华谊兄弟、腾讯 及以马云持股四成的云锋基金为首的财团，以每股0.08港元配售68.3亿股，涉及金额为5.47亿港元，占已扩大后发行股本约50.65%。交易完成后，华谊兄弟持有该公司18.17%，成为大股东，腾讯则持有15.68%，为第二大股东。
--和美医疗 昨日与泰国Phayathai Hospital Group（PHG）、深圳瀚海基因生物科技、健康卫视分别签署战略合作协议，其中准备与PHG就试管婴儿（IVF）合作。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%