版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月11日

**上海证券报**

--“宝能系”向万科 发起的股权收购战已引起监管部门的关注，深圳证交所公司管理部向“宝能系”旗下的钜盛华（收购主体）发出《关注函》，抛出了九大关注事项，包括“宝能系”借道杠杆资金举牌背后的相关权利行使、资金来源等。

--上海国际集团副总裁傅帆表示，上海保险交易所设计方案本月已上报至相关部门，并得到充分肯定，目前正式进入筹备阶段。

**证券时报**

--国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲预计，中国明年国内生产总值（GDP）增速将低于今年，将在6.5%-7%之间；另外明年供给侧改革将总体部署、明显发力。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐