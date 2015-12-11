《中国报摘》--其他报纸重要消息12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
**上海证券报**
--“宝能系”向万科 发起的股权收购战已引起监管部门的关注，深圳证交所公司管理部向“宝能系”旗下的钜盛华（收购主体）发出《关注函》，抛出了九大关注事项，包括“宝能系”借道杠杆资金举牌背后的相关权利行使、资金来源等。
--上海国际集团副总裁傅帆表示，上海保险交易所设计方案本月已上报至相关部门，并得到充分肯定，目前正式进入筹备阶段。
**证券时报**
--国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲预计，中国明年国内生产总值（GDP）增速将低于今年，将在6.5%-7%之间；另外明年供给侧改革将总体部署、明显发力。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%