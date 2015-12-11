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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走升，日股本周首见反弹

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* 日经指数反弹，部份近期空头进行回补

* 本周中东市场人士明显卖压可能暂告一段落

* 日经指数目前涨0.5%至19,139点

* 美元/日圆自稍早的121.60升至121.95，交投稀落 　　* 本地近期空头可能也削减仓位，自122.00起仍有卖压

* 在122.00/20有11.81亿美元期权到期，将带来些许利空　(完)

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