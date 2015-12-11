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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:49 BJT

《中国重要政经日程》--12月11日

==========================今日重要政经日程==========================

12/11（周五）

--发改委新闻发布会：发布宏观经济运行数据并回应热点问题。

*--国家卫计委就“进一步改善医疗服务行动计划”有关进展和成效等举行发布会。

*--第一财经宏观经济与财富管理论坛在北京举行。

=========================近期重要政经日程==========================

12/13（周日）

--阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬于13-16日对中国进行正式访问。

12/14（周一）

--上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议于14-15日在河南省郑州市举行。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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