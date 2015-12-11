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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 08:48 BJT

《交易视点》标债浮额尚待清洗，操作保持观望--凯基证券

路透台北12月11日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，近期台债指标券开低之后卖压不小，虽逢高买盘限制了弹幅，不过追价力道疲弱已经使得盘势有趋升的压力。由于年底将近，操作上建议先保持观望。预估五年券104/13期 交易区间0.70%-0.75%，十年券104/12R期 交易区间1.13%-1.20%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)

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