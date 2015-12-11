《全球重要经济事件一览表》--12月11日-12月18日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
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12月11日(五)
伦敦--英国央行负责审慎政策的理事David Rule发表主题为“新兴监管环境下欧洲证券化的未来”的讲话(0925)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表讲话(1000)。英国财政大臣奥斯本也将出席。
巴黎--欧盟税务执委莫斯可维西与卢森堡财长Pierre Gramegna在巴黎经济合作暨发展组织(OECD)主题为“国际与欧洲税务：朝向典范转变”的会议中发表讲话(1400)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1535)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)。
法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
12月14日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。
12月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议记录(0030)。
渥太华--加拿大央行公布半年度金融系统审查报告(1600)。加拿大央行总裁波洛兹随后将举行新闻发布会(1645)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。
12月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。
法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。
12月17日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。
奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。
12月18日(五)
美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
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