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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:00 BJT

国际油市：美国原油守在2009年低位附近，全球供应依然过剩

伊拉克产量大增，一直是供应过剩的主要贡献者，过去十年来其产量提高了一倍，来到每日约430万桶，超过印度的需求总量。

“在OPEC数据显示成员国日产量增加23万桶至3,170万桶，创下2012年4月以来最高水准后，有关供应进一步增长的担忧与日俱增，”澳新银行表示。

“这可能在短期内对油价构成压力，”其并称。

其他造成供应过剩的主因是美国页岩油产量激增，而这也影响了天然气市场。

美国现货天然气价格 本周跌破每百万英热单位2美元，为史上首见，今年以来已挫跌约46%，2014年中以来则是腰斩。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/王兴亚)

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