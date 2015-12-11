国际油市：美国原油守在2009年低位附近，全球供应依然过剩

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
伊拉克产量大增，一直是供应过剩的主要贡献者，过去十年来其产量提高了一倍，来到每日约430万桶，超过印度的需求总量。
“在OPEC数据显示成员国日产量增加23万桶至3,170万桶，创下2012年4月以来最高水准后，有关供应进一步增长的担忧与日俱增，”澳新银行表示。
“这可能在短期内对油价构成压力，”其并称。
其他造成供应过剩的主因是美国页岩油产量激增，而这也影响了天然气市场。
美国现货天然气价格 本周跌破每百万英热单位2美元，为史上首见，今年以来已挫跌约46%，2014年中以来则是腰斩。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/王兴亚)
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%