中国个股：康美药业拟定增募资81亿元，补充公司流动资金和偿还贷款

路透北京12月11日 - 中国康美药业 周四晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以每股15.47元人民币的价格向五名发行对象非公开发行股份以募集资金不超过81亿元，全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。公司股票于今日复牌。

该公司在上海证交所网站发布的公告称，发行数量拟不超过5.236亿股，发行对象包括康美实业、华安资管、长城国瑞、天堂硅谷和广发资管，均以人民币现金方式认购。

其中控股股东康美实业认购金额32亿元，公司员工持股计划拟通过广发资管拟设立的广发原驰1号认购约1亿元。据本次发行预案，发行完成后，康美实业持股比例将从目前的30.42%提升至31.39%，仍为公司控股股东。

“高企的负债规模和较高的利息支出一定程度上限制了公司的持续发展和盈利能力的进一步提升，本次非公开发行募集资金部分用于偿还银行贷款，将一定程度地降低公司负债规模、减少财务费用，提高公司盈利水平。”公告称。

该公司并表示，本次发行完成后，公司的净资产及流动资产规模将相应扩大，资产负债率及流动比率将得到进一步改善，财务结构更趋合理，公司抗风险能力及盈利能力将得到有效提升。

据该公司三季报显示，公司2015年1-9月实现营业收入134.55亿元，同比增长16.22%；归属于上市公司股东的净利润21.07亿元，同比增长40.67%；基本每股收益0.479元。

中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%，为第二大股东；中央汇金投资有限责任公司持股比例1.78%，为第六大股东。