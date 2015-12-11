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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:08 BJT

《全球汇市》欧元涨势失去动能助美元持稳，澳元回吐涨幅

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0936 1.0940 -0.04 0.00 1.2097

美元/日圆 121.94 121.58 0.30 0.00 119.68

欧元/日圆 133.35 133.01 0.26 0.00 144.78

美元/瑞郎 0.9882 0.9874 0.08 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5151 1.5158 -0.05 0.00 1.5573

美元/加元 1.3639 1.3621 0.13 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7261 0.7279 -0.25 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6740 0.6752 -0.18 0.00 0.7797

澳元/日圆 88.540 88.500 0.05 0.00 97.750

新西兰元/日圆 82.190 82.090 0.12 0.00 93.310

英镑/日圆 184.75 184.29 0.25 0.00 186.38

澳元/新西兰元 1.0768 1.0774 -0.06 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 龚芳/张明钧/陈宗琦；审校 徐文焰/许娜/龚芳)

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