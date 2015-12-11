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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:12 BJT

全球金市：金价持稳但周线或下滑，投资者预期下周美联储将加息

如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行近10年来的首次加息，则可能抑制黄金这种非生息资产的需求。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦下周不仅要决定是否启动10年来的首次加息，而且还要在未来加息之路如何走的问题上考虑如何让市场安心。交易商目前预计，美联储明年可能加息两三次。

金价有可能出现连续第三年下跌，今年迄今已经累计下跌9.5%。

美元强劲制约了黄金需求。美元周四自一个月低点反弹，受加息预期提振。

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货和期权空仓创纪录高位，而全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓量也降至2008年9月以来最低水平。

期权方面的数据显示，投资者进一步押注金价将很快跌至每盎司1,000美元。

据两名消息人士透露，上海金交所人民币黄金定盘价延后至明年推出。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙国玉；审校 龚芳/徐文焰)

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