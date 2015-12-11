《香港报摘》--其他报纸重要消息12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
**明报**
--受美国经济复苏缓慢及中国经济下行双重影响下，花旗将本港明年GDP增长预测由2.3%下调至2%，并预期明年失业率也由今年3.3%升至3.7%。
--再有3家细价股卖盘，据联交所资料显示，正在停牌的豪华汽车经销商宝信汽车 ，获上海A股公司广汇汽车旗下广州汽车服务洽购。广汇在场外以每股作价5.99港元，购入逾13.7亿股宝信，涉资82.06亿港元。广汇将持有宝信53.58%权益。
**星岛日报**
--市民到海外以信用卡签帐，近年除可以当地货币签帐外，亦可能会有多一个选择--以港元签帐。不过，金管局就提醒市民，在海外以港币碌卡其实可能不太划算，因涉及附加的兑换差额或高达4%或以上，兼要缴付手续费。
**苹果日报**
--楼市吹冷风，豪宅劲蚀个案逐步升级。李兆基旗下恒基地产 的大埔比华利山别墅一幢「皇宫屋」，新近以7,500万港元沽出，较购入价1.05亿元账面损手高达3,000万港元，连同厘印费及佣金等使费，劲蚀逾3,500万港元。
**东方日报**
--人民币贬值一方面触发不少存户班资回港，另一方面亦衍生内地客来港购买港元或美元保单的避险需求。保险界指出，自8.11人民币贬值之后，明显有更多内地客来港购买港元或美元计价保单，估计内地客投保占比明年可续升至近三成。
**文汇报**
--年尾新股赶尾班车，郑州银行 、中盈盛达 及承达集团 等三只新股今日撞期招股，三者累计最高集资额约67亿港元。当中最大只的郑州银行，集资最多55.6亿港元，该行将引入六名基础投资者认购8.3亿股股份，涉资4.35亿美元（约34亿港元），占其集资额约六成。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%