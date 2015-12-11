《香港报摘》--其他报纸重要消息12月11日

**明报**

--受美国经济复苏缓慢及中国经济下行双重影响下，花旗将本港明年GDP增长预测由2.3%下调至2%，并预期明年失业率也由今年3.3%升至3.7%。

--再有3家细价股卖盘，据联交所资料显示，正在停牌的豪华汽车经销商宝信汽车 ，获上海A股公司广汇汽车旗下广州汽车服务洽购。广汇在场外以每股作价5.99港元，购入逾13.7亿股宝信，涉资82.06亿港元。广汇将持有宝信53.58%权益。

**星岛日报**

--市民到海外以信用卡签帐，近年除可以当地货币签帐外，亦可能会有多一个选择--以港元签帐。不过，金管局就提醒市民，在海外以港币碌卡其实可能不太划算，因涉及附加的兑换差额或高达4%或以上，兼要缴付手续费。

**苹果日报**

--楼市吹冷风，豪宅劲蚀个案逐步升级。李兆基旗下恒基地产 的大埔比华利山别墅一幢「皇宫屋」，新近以7,500万港元沽出，较购入价1.05亿元账面损手高达3,000万港元，连同厘印费及佣金等使费，劲蚀逾3,500万港元。

**东方日报**

--人民币贬值一方面触发不少存户班资回港，另一方面亦衍生内地客来港购买港元或美元保单的避险需求。保险界指出，自8.11人民币贬值之后，明显有更多内地客来港购买港元或美元计价保单，估计内地客投保占比明年可续升至近三成。

**文汇报**

--年尾新股赶尾班车，郑州银行 、中盈盛达 及承达集团 等三只新股今日撞期招股，三者累计最高集资额约67亿港元。当中最大只的郑州银行，集资最多55.6亿港元，该行将引入六名基础投资者认购8.3亿股股份，涉资4.35亿美元（约34亿港元），占其集资额约六成。（完）

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