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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月11日

12月11日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                                                                                                                                    
 美股道琼工业指数周四收高82.45,或0.47%,报17574.75点.因油价跌至接近七年低点且美元强劲，令市场信心承压                                                                                                
 。                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                               
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                  
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              
 中海油                       104.290   -2.63      60191             8.082      -1.07                                                                                                               
 中国铝业                       7.280   -3.32      51362             2.257       2.58                                                                                                               
 中国移动                      57.770    0.66     144911            89.544      -0.34                                                                                                               
 中国人寿                      16.000   -0.56     113255            24.800      -1.00                                                                                                               
 中石油                        66.210   -1.31      45018             5.131      -0.75                                                                                                               
 中石化                        57.150   -2.24      30642             4.429      -0.69                                                                                                               
 汇丰控股            <HSBC.K   38.720    0.23    2911175            60.016      -0.55                                                                                                               
 中电信                        45.350   -0.79       9865             3.515      -0.72                                                                                                               
 中国联通                      11.670   -0.34     153524             9.044      -0.39                                                                                                               
 兖州煤业                       4.280   -0.93       5143             3.317      -1.28                                                                                                               
 华能国际                      34.220   -1.75      15393             6.630      -0.75                                                                                                               
 南方航空                      33.790   -2.99      10208             5.237       0.33                                                                                                               
 东方航空                      25.680   -1.98       6839             3.980       0.01                                                                                                               
 中芯国际                       5.080    0.20      13473             0.787      -0.33

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