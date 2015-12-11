《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
12月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数周四收高82.45,或0.47%,报17574.75点.因油价跌至接近七年低点且美元强劲，令市场信心承压 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 104.290 -2.63 60191 8.082 -1.07 中国铝业 7.280 -3.32 51362 2.257 2.58 中国移动 57.770 0.66 144911 89.544 -0.34 中国人寿 16.000 -0.56 113255 24.800 -1.00 中石油 66.210 -1.31 45018 5.131 -0.75 中石化 57.150 -2.24 30642 4.429 -0.69 汇丰控股 <HSBC.K 38.720 0.23 2911175 60.016 -0.55 中电信 45.350 -0.79 9865 3.515 -0.72 中国联通 11.670 -0.34 153524 9.044 -0.39 兖州煤业 4.280 -0.93 5143 3.317 -1.28 华能国际 34.220 -1.75 15393 6.630 -0.75 南方航空 33.790 -2.99 10208 5.237 0.33 东方航空 25.680 -1.98 6839 3.980 0.01 中芯国际 5.080 0.20 13473 0.787 -0.33
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%