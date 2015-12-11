港报社评：人币难再稳赚，避险要动脑筋--经济日报12月11日

人币昨跌至逾4年新低，中央虽有能力与意图在中长期维稳人币，惟美国加息、内地经济趋缓，人币短期沽压难消。持有人币再非零风险，投资者要多动脑筋管理好个人投资。

中长期虽稳健 短期弱势难改

近期人币不断低走，在岸现货价昨跌至1美元兑6.4378元人币的逾4年新低，离岸价更跌破6.5关。国家外管局虽重申，人币不存在长期大幅贬值的基础，惟市场仍揣测中央疑允人币「渐进式贬值」，有外资投行更大吹淡风，料人币明年将见6.9，即较现水平再挫近7%。

惟中央的滙率政策重点之一，仍是促人币国际化，此须人币滙价中长期稳中偏强，才能吸引更多投资者尤其外国央行增持人币。中央亦有3.44万亿美元的外滙储备作后盾，可在中长期撑人币滙价。但短期而言，人币贬值压力实不低，当中至少涉两个不利因素。

一是美国将进加息周期。外界虽料美国加息步伐未必快，惟随着美息逐步上升，加息效应不断叠加，加上欧央量宽期限将由明年9月，延长至2017年3月，美元明年势续呈强，其他非美元货币包括人币，滙率下行压力自难消。

二是内地经济续放缓。过去市场看好人币前景，主因之一是押注中国经济前景秀丽，惟现时内地经济正续放缓，今年经济增长能否保7%固难料，外界更忧中央纵把明年增长目标降至6.5%，达标亦恐非易事，作为中国经济信心指标的人币，贬值预期亦难散。

紧盯高息产品 换马要知风险

此对本港小投资者实是坏消息，皆因自2005年内地滙改后，长时间处单边升值状态的人币，成历来罕见的绝佳投资工具，除每年「有升有息」，投资风险更接近零，港人几乎不用动脑筋，便可坐享不俗回报。惟随着人币滙率机制步向市场化，滙价双向波动加剧，复遭人币贬值压力不断增加，此投资良机恐已一去难返。

投资者要在新形势下力保不失，就必须多动脑筋，此可多留意较高息的人币产品，如最新一期人币国债息率便达3.45厘的新高，不少银行亦会在季结或长假前以较高息抢人币存款，纾资金紧张。若投资者能博取较高利息，可助抵销人币贬值的冲击。

且在人币投资掀热潮前，不少投资者已有投资其他外滙的经验，可考虑将手上人币换马成其他货币，追逐更高回报。惟美国与全球货币政策日益背驰，明年环球滙市恐波动，要重投滙市逐浪的投资者，要有承受更高风险的心理准备。（完）

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