中国个股：深交所向万科收购方钜盛华发出关注函，要求补充说明

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透上海12月11日 - 在深圳钜盛华及其一致行动人前海人寿增持万科 ，并成为后者第一大股东后，深圳证交所近日对钜盛华发出关注函，要求其及财务顾问在下周一之前对多个事项进行补充说明，包括钜盛华通过多个资产管理计划持有的万科股票，是否拥有表决权。
据此前钜盛华披露信息，其通过三家基金管理公司的共七个资产管理计划，在11月底至12月初期间增持了万科共计4.97%股权，这使钜盛华与前海人寿的持股比例达到20%。
深交所关注函要求钜盛华说明其在资产管理计划中与管理人的具体关系，以及是否可实际支配这部分股票的表决权。若没有表决权，还需补充说明钜盛华具体出资份额以及其对表决权的影响力。
由于这些资管计划规模合计近190亿元，深交所要求钜盛华明确说明本次为取得4.97%股份所涉及的资金总额、资金来源等情况。若是收购人资金来自借贷，应披露借贷协议的主要内容。
万科A股周四收报19.54元，过去一个月累计上涨36.93%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%