港报社评：宁愿多一点闷蛋型道德领袖--信报12月11日

欧洲面临三大危机，一是希债危机，二是难民危机，三是恐袭危机。处理危机需要超凡智慧与广阔胸襟，作风本来低调的德国总理默克尔（Angela Merkel）令人耳目一新，一肩担起了化解危机的责任，展现出非一般的领袖典范。因此，美国《时代》杂志把默克尔选为二○一五年风云人物，形容这位铁娘子是「自由世界的总理」（Chancellor of the Free World）。

关乎默克尔之低调，《时代》总编辑吉布斯（Nancy Gibbs）是这样描述的，她的政治风格就是没有风格，毫无魅力，执政十年一贯沉闷谨慎，只有「生存者对权力的敏锐触觉、科学家对数据的投入」。然而，闷蛋的性格大概仅仅是因为不爱出风头，每当遇到危机，默克尔总是排除万难以大无畏的精神站出来，救助债务缠身的希腊，接纳漂泊无依的难民，决定出兵参与打击极端组织「伊斯兰国」（IS）。

默克尔获选风云人物，不一定得到普遍认同，尤其她向难民大开方便之门的做法，在国内国外都受到质疑。吉布斯指出：「无论你是否同意，她都不会选择走一条容易的道路。领袖是在民众不愿跟随时才真正受考验。」《时代》赞扬她是带领世界对抗邪恶的道德领袖。

今时今日，譁众取宠的政客太多，闷蛋实干的领袖太少，默克尔不但让德国洗刷纳粹的不光彩历史，同时让举世明白，人道、慷慨与包容的那一套价值观，并非陈腔滥调的空洞理想，仍然能够发扬光大。

没错，数以十万计的难民涌入国境确实潜伏着相当大的风险，特别是来自敍利亚的难民，有机会混杂着居心叵测的恐怖分子，然而，一位真正的领袖应该采取闭关政策，封锁边境任由绝大部分无辜的难民各安天命吗？相比于默克尔的广阔胸襟，另一位入选风云人物八强名单的仁兄，狭隘的气度是多么的招人诟病。

说的是美国共和党总统提名参选人特朗普（Donald Trump，风云人物第三位，仅次于「伊斯兰国」领袖巴格达迪），这位素来口没遮拦的地产大亨再一次语不惊人誓不休，竟然打着反恐旗帜，抛出禁绝所有穆斯林进入美国的言论。此话一出，国际公愤；国内是白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）狠批他已失去选总统的资格，同属共和党的众议院议长瑞安（Paul Ryan）澄清特朗普言论不代表共和党，更不代表美国，警告同僚不要附和；国外则是，法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）斥之为助长仇恨，联合国秘书长潘基文认为言论极度不负责任，英伦已有超过十七万民众联署要求禁绝特朗普进入英国，《哈利波特》作者罗琳慨叹：「可怕，佛地魔望尘莫及。」众所周知，佛地魔是罗琳笔下的大奸角。

无可否认，特朗普正是那一种譁众取宠的政客，看准美国民众亟欲自保的心态，不惜以猎巫姿态将恐怖分子跟穆斯林画上等号，情况就像二战期间日本偷袭珍珠港之后，美国政府大举扣押日裔人士，还有继后的麦卡锡主义，为了反共而炮制了数之不尽的冤案。

若说特朗普不代表共和党，也不代表美国，那么其猎巫姿态又说明了什么呢？很不幸，类似胸襟狭隘的言论在香港其实不太陌生，非黑即白，非友即敌，如果你不同意我的政见，你一定是心怀不轨的牛鬼蛇神，巴不得将之驱逐出境。尤其不幸的是，这种言论竟然有市场。

《时代》杂志把默克尔选为二○一五年风云人物，再加上国际舆论对特朗普口诛笔伐，总算让人稍稍松一口气，毕竟人道、慷慨与包容仍然是备受推崇的普世价值。这年头，宁愿多一点闷蛋型道德领袖，远胜于譁众取宠的政客满坑满谷。（完）

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