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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:22 BJT

金石期货：中国期指持仓量连续减少，市场情绪依然谨慎

以下内容节选自12月11日的《期货日报》：

周四，期指三品种主力合约均收跌。沪深300期指主力合约IF1512下跌0.66%，报3567点。四份合约持仓量合计为41237手，比前一交易日减少206手，成交量增加2648手至19673手。主力合约IF1512持仓量减少1395手至3.18万手，成交16540手。

　　周四期指持仓量变化不大，但成交量在下跌过程中放大。当前市场情绪依然谨慎，短期振荡格局或难以打破。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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