欧洲个股：大众汽车称只有少部分人须为排放丑闻负责

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
大众股价周四收盘上涨1.14%至133.25欧元，仍低于丑闻爆出前约162欧元的水准，但远高于10月在86欧元附近所及低点。
尽管爆出了排放丑闻，但大众汽车今年迄今的订单仍增长3.5%。此外，执行长穆伦(Matthias Mueller)表示，他相信消费者将克服不情愿的心理障碍，在未来几周购买大众的汽车。
大众还表示，正规划新的企业结构，到2017年初在整个集团落实到位。该公司并未考虑出售任何部门来简化结构或者筹资，乐于持有12个品牌。
但公司管理层仍不能对丑闻的法律成本做出预估，因此迄今为止他们尚未进行拨备。
分析师曾表示，大众可能必须支付数百亿欧元来支应监管罚款、诉讼及车辆整修。
穆伦自担任执行长以来尚未到访美国，他表示将在明年1月前往美国参加底特律车展，期间与当局进行接洽。
穆伦称，这场危机为大众进行早就需要的结构调整提供了机会。自今年初以来，大众集团的执行委员会引入了六名新成员，12个品牌中的七个调整了最高管理层。
他表示，大众正着手制定新的组织结构，赋予地区部门和旗下品牌更大权力；将在明年第一季草拟细节，到2017年初在整个集团落实到位。(完) (编译 张明钧/王兴亚；审校 陈宗琦/许娜)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%