欧洲个股：大众汽车称只有少部分人须为排放丑闻负责

大众股价周四收盘上涨1.14%至133.25欧元，仍低于丑闻爆出前约162欧元的水准，但远高于10月在86欧元附近所及低点。

尽管爆出了排放丑闻，但大众汽车今年迄今的订单仍增长3.5%。此外，执行长穆伦(Matthias Mueller)表示，他相信消费者将克服不情愿的心理障碍，在未来几周购买大众的汽车。

大众还表示，正规划新的企业结构，到2017年初在整个集团落实到位。该公司并未考虑出售任何部门来简化结构或者筹资，乐于持有12个品牌。

但公司管理层仍不能对丑闻的法律成本做出预估，因此迄今为止他们尚未进行拨备。

分析师曾表示，大众可能必须支付数百亿欧元来支应监管罚款、诉讼及车辆整修。

穆伦自担任执行长以来尚未到访美国，他表示将在明年1月前往美国参加底特律车展，期间与当局进行接洽。

穆伦称，这场危机为大众进行早就需要的结构调整提供了机会。自今年初以来，大众集团的执行委员会引入了六名新成员，12个品牌中的七个调整了最高管理层。