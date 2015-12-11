港报社评：美食车勿囿于怀旧，成功端视创意推新--明报12月11日

政府近日提出美食车（Food Truck）试行方案，若进展顺利，最快明年底可落实。从方案对美食车的定位，按本港特殊情况因地制宜，初步看来切合实际，有望为本港街头文化引入新元素。对于青年人而言，这是创业良机，期望他们踊跃参与，以无限创意打造港版美食车，使之成为香港其中一道风景线，增添「东方之珠」的多层次魅力。

港版美食车 暂需因地制宜

政府的先导计划，把美食车定位为旅游项目，现阶段切合本港实际环境。欧美一些国家的美食车可以自由流动，在核心商业区和大学区限定时段营业，为上班一族提供方便和更多选择；只是本港地狭人稠，核心商业区更是长时间车辆挤塞，不可能容许美食车停泊营业。因此，若要看到本港闹市出现美食车，食客排长龙轮候购买美食的情景，暂时不可能，除非街道经过改造，例如划出足够空间容纳美食车，那是需要政府更大决心才有可能实现。

旅游区一般有较广阔空间，现在划定的6个泊车地点，包括湾仔金紫荆广场、尖沙嘴梳士巴利道公园和香港艺术馆对开休憩场地、中环海滨、海洋公园及迪士尼乐园外，都有足够空间供两辆美食车同时停泊摆卖。这些地点虽云旅客较多，本地居民也不少，不愁客源。今年来港旅客人数回落，但是10年来升幅仍然可观，旅游设施却未见相应增加，美食车各方面成本有限，对旅客则提供了切身体验「美食之都」的机会。因此，美食车可视为低成本的旅游设施，此事说明只要肯动脑筋，即使在有限空间仍然可以增加旅游层次的厚度。

今年3月，财政司司长曾俊华在预算案提出引入美食车之后，引起一阵热议。有人即时把手推木头车的传统小贩熟食街头摆卖，与美食车相提并论；也有人把美食车概念引伸为大笪地市集、夜市；亦有人认为鱼蛋、鸡蛋仔、钵仔糕、菠萝油等本土特色小食，有可能华丽转身，成为冲出香江的美食了。这些思维不能说有什么不对，不过放在美食车概念和本港的空间环境检视，显然是不对焦了。

首先，引入美食车并非重新让熟食小贩走上街头，因为这不是小贩政策；其次，美食车不等同搞市集夜市，以本港可使用土地之珍贵，要把大片土地留作市集夜市之用，有点不切实际。另外，若美食车只卖大家熟知的所谓小食，就「该煨」了。

不少人对港版美食车概念失焦，主要是按经验办事，一头就栽进以往如此这般的思维。美食车要成功，绝对不能以怀旧为基础，设若认为引入美食车就是要集体记忆历久弥新，那是主观错误。试想想，美食车日后都售卖鱼蛋、鸡蛋仔、钵仔糕、菠萝油之类小吃，这样的模式会前途似锦？美食车的出现，对地道口味将会带来严峻挑战，只有创新并与传统结合，形成新产品，获普遍接受和欢迎，则地道口味才会经久不衰，也才不负美食之都的美名。

先导计划将发出12个牌照，预期会有不少申请者；政府不搞价高者得，主要以食物质素为准则，设立挑战赛由评审委员试食，最优12强获发牌。政府这个取向客观合理，有理由相信食物若无创新，单凭传统道地将很难杀出重围。创新是青年人的强项，因此，这是年轻一代大展拳脚的机会。

政府尽量提供协助 鼓励年轻一代创业

业界估计营办美食车，包括购置车辆和安装相关设施等，入场门槛约需60万元，对于不少青年人而言，这个门槛大有可望不可即之叹。据介绍，中小企业界如有融资需要，可向香港按揭证券有限公司申请小型贷款计划和政府的中小企贷款支援计划，经营美食车属于可申请贷款范围，最多可获一半（即约30万元）贷款，青年人应该尽量把握机会。

另外，若在评审时发现创意澎湃美食，而中选者缺乏资本经营，建议政府应以特例处理，例如协助融资等，以免埋没了可能让香港扬名的创意和创新食物。另外，美食车应以鼓励个人、特别是青年人创业为主，对于大集团涉足美食车，基于公平原则，不可能一刀切拒绝，但是政府要把好关，勿让美食车成为大集团的廉价宣传车。

任何事物，都要与本地特定环境和条件结合，否则只会流于空谈而一事无成。美食车也不例外。它虽然只是一辆售卖热食的车辆，但是做得好、做得成功，仍然要倾注大量心血，特别是食物质素，是决定成败的唯一检验标准，且看有志于此、特别是年轻人怎样应对美食车的挑战。至于政府也要倾注心力，在发牌、卫生、消防、环境清洁等各方面，尽量协助业者，让他们可以专注创制出精点美食，逐步打造出一条与居民生活结合、获得旅客口碑相传的风景线，改变香港的街头面貌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘