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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:24 BJT

中原期货：沪锌维持区间横盘振荡整理

以下内容节选自12月11日的《期货日报》：

沪锌1602合约近期一直维持横盘振荡整理，1小时线布林通道走平，周一至周四锌价基本维持在通道内部运行。布林通道上轨的阻力和下轨的支撑初步判定有效，短线锌价的交易区间为12400—12800元/吨。1小时线的MACD指标维持在0轴附近横盘，表明主力空头抛压暂缓，但多方买盘动力尚不足。操作上，建议投资者短线以区间思路操作。若后市价格单边突破，可以顺势操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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