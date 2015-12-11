美国股市：标普能源指数卖空比例创数年高位，受油价下跌带动

路透12月10日 - 根据Markit的数据，标准普尔500能源指数 成分股的卖空比例11月份超过标准普尔500指数 ，升至数年最高水平，主要因原油价格在全球供应过剩中继续下滑。

截至12月3日的五周中，平均来算标准普尔500能源指数成分股有5.5%都被借出，同期标准普尔500指数成分股有2.98%被借出。

截至10月29日的五周中，平均来算标准普尔500能源指数成分股有约5.2%被借出，同期标准普尔500指数成分股有3%被借出。而在截至9月29日的五周中，上述两项比例分别为5.1%和2.8%。

“越来越多的人在为能源领域的进一步下挫布局，”Markit分析师Simon Colvin如是说，并推测能源股卖空者目前希望看到这一局面的心情数年来最为迫切。Markit相关数据可回溯至2012年初。

2014年同期，平均来算标准普尔500能源指数成分股有2.5%被借出，标准普尔500指数成分股有2.1%被借出。

2014年8月份之前，标准普尔500能源指数成分股的出借比例低于标准普尔500指数成分股。

标准普尔500能源指数今年跌幅有可能为21.6%，而标准普尔500指数今年有可能基本持平。