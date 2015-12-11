美国股市：标普能源指数卖空比例创数年高位，受油价下跌带动

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透12月10日 - 根据Markit的数据，标准普尔500能源指数 成分股的卖空比例11月份超过标准普尔500指数 ，升至数年最高水平，主要因原油价格在全球供应过剩中继续下滑。
截至12月3日的五周中，平均来算标准普尔500能源指数成分股有5.5%都被借出，同期标准普尔500指数成分股有2.98%被借出。
截至10月29日的五周中，平均来算标准普尔500能源指数成分股有约5.2%被借出，同期标准普尔500指数成分股有3%被借出。而在截至9月29日的五周中，上述两项比例分别为5.1%和2.8%。
“越来越多的人在为能源领域的进一步下挫布局，”Markit分析师Simon Colvin如是说，并推测能源股卖空者目前希望看到这一局面的心情数年来最为迫切。Markit相关数据可回溯至2012年初。
2014年同期，平均来算标准普尔500能源指数成分股有2.5%被借出，标准普尔500指数成分股有2.1%被借出。
2014年8月份之前，标准普尔500能源指数成分股的出借比例低于标准普尔500指数成分股。
标准普尔500能源指数今年跌幅有可能为21.6%，而标准普尔500指数今年有可能基本持平。
美国原油期货 12月10日跌至2015年低点36.52美元，为2009年初以来最低价。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%