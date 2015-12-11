港报社评：港暴力歪风蔓延，反对派难辞其咎--文汇报12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
前日立法会二读讨论《版权修订条例》流会，晚上在立法会大楼示威区内，发生纵火爆炸事件，令人震惊。这次爆炸，绝非寻常的恶作剧，而是威胁公众安全的严重违法行为，必须受到严厉谴责和法律制裁。本港近年暴力歪风蔓延升级，反对派姑息纵容、推波助澜，负有不可推卸的责任，其中激进反对派鼓吹暴力抗争更是难辞其咎。法治和平理性是香港的核心价值，广大市民必须明辨是非，坚决抵制一切暴力歪风。
香港既是一个高度自由的社会，也是一个法治社会，市民拥有合法表达不同意见和诉求的权利。有人公然在立法会门外纵火，制造爆炸事件，是悍然向法治和自由宣战。当晚若有群众聚集，肯定会造成重大伤亡。有法律界人士指出，此次纵火爆炸行为已触犯《刑事罪行条例》，若被定罪，最高可判处终身监禁。事件性质严重，绝非某些反对派议员口中的「恶作剧」，警方应全力缉凶，尽快查清真相，维护香港的法治安宁。
纵火、爆炸制造不安情绪，冲击香港稳定，市民对此深恶痛绝，但令人侧目的是，很多反对派人士刻意淡化事件，未有批评暴徒，反而把责任推到特区政府头上。反对派饭盒会召集人、工党何秀兰竟然声称，基于特区政府「倒行逆施」，才导致社会积累怨气。对暴力犯法行为轻描淡写，避重就轻，却把暴力犯法的责任全推到政府身上，完全颠倒是非黑白，为暴徒暴力犯法开脱，变相鼓励违法搞事，鼓励视法治如无物。这种对暴徒的姑息偏袒，是对香港安全环境的最大威胁。
本港近年暴力文化扩散，对年轻人毒害尤深，反对派催谷示范，难辞其咎。在立法会内，反对派议员捣乱议会的行为不断升级，掷蕉、扫枱、掷番茄、掷鸡蛋，甚至口出「掟你汽油弹」的恐吓。每逢特首出席立法会答问会，反对派为求抢镜无所不用其极，撑伞、拉横额、喊口号只是「小儿科」，对政府官员和建制派议员叫嚣辱骂也是「例牌菜」，加上肆无忌惮拉布、搞不合作运动，庄严的议会成为反对派上演暴力政治骚的舞台。 选民选择议员进入立法会，是让其为民喉舌，参与香港管治，为建设香港出谋划策。
但是，反对派议员却以狙击政府施政为能事。日前审议《版权修订条例》草案，反对派议员滥点人数，最终导致流会，浪费宝贵公帑，炮制流会的反对派议员恬不知耻，毫无愧疚，反而得意洋洋地认为，流会对整个香港是好事，是守护市民权利的责任。流会是损害公众利益的另类暴力行为，反对派美化流会，同淡化爆炸事件的目的和效果如出一辙。
在立法会暴力歪风的影响下，本港近年冲击法治、破坏和谐的暴力事件层出不穷。去年一度瘫痪香港79天的违法「占中」、「鸠呜行动」、「反水货客事件」乃至港大学生会成员「以武抗暴」冲击校委会会议，都是暴力文化入侵香港社会的恶果，令守法正直的港人感到忧虑不安。
立法会外发生爆炸事件，再次敲响香港法治安宁的警钟，也让广大市民对暴力犯法行为更加痛恨。面对强大的舆论压力，亦有反对派议员惺惺作态、不痛不痒地表示反对暴力行为，但这些表态并不能掩盖他们纵容暴力犯罪的事实。香港不仅要对暴力违法行为依法严惩，更应对纵容暴力犯罪行为作出声讨控诉，向社会清晰传递绝不容忍暴力的信息，确保香港在法治的轨道上，享受珍贵的自由。（完）
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