港报社评：炸垃圾桶为抗争帮倒忙--星岛日报12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
立法会大楼外示威区前晚发生纵火爆炸，议员不分党派阵营大都谴责。这类暴力破坏不受社会认同，如果以此作为抗争手段展示诉求，不但做不到向政府、议员施压的效果，而且引起市民反感，陷和平抗争者于不义，对达成诉求目标帮倒忙。 综合现场证物及目击者覆述，涉案两人先把压缩气体容器放进垃圾桶，再向垃圾桶投下火种，是刻意透过纵火来引起爆炸；两人穿密实，披帽戴口罩，明知自己做的事违法，不让人认出身分。 虽然爆炸品「原始」，威力不大，而且两人事前叫当时逗留在示威区的十多二十人离开，避免伤亡。但是，这种刑事毁坏公物的行动，不管目的诉求是否高尚，都绝对不能纵容，肇事者应该被绳之以法。 绳之以法免行动升级 社会不能以其动机可能涉及公义，或者认为是「小事一桩」，而姑息对待，否则这类行动逐步升级，由小事变成大事，到时才急谋应对，已经太迟。 由于行事者没有就今次行动作出任何宣言，无论身分和动机都不清不楚，遇上前晚是立法会原定恢复辩论《版权（修订）条例》草案的日子，大众直觉上会联想到是反对修订条例的人。另一方面，又有人用「阴谋论」推测，会否是工于心计者插赃嫁祸，以削弱反对力量的群众支持。 行事者来自何方，是否针对《版权（修订）条例》草案，现阶段不得而知，立法会目前尚要审议的港珠澳大桥和高铁增加拨款都甚为「惹火」，个别市民亦可能基于其他原因表达对当局的不满。 昨晚本来是网民组织号召千人围坐立法会大楼的日子，只是因为立法会流会才取消。外国有不少大型和平示威抗争行动，夹杂了少数无政府主义示威者刑毁捣乱，故意激发警方与群众冲突，进行镇压。 要大众支持首须和平 这些激进分子的最终目标，是挑起示威人士对警察「镇压」的怨愤，激化社会对立，或者藉机发泄自己对社会的不满，以冠冕堂皇的藉口来满足自己的破坏欲。至于自己的行动是否有助实现示威行动的诉求，而不是他们的主要考虑。 无论今次的爆炸由谁指使，这类行动往往为抗争目标带来反效果。部分认同抗争诉求的市民，会基于自身安全考虑而放弃出席群众集会，削弱行动声势。对于立场偏向中立温和的市民，抗争的道德形象会被暴力行为破坏，削弱大众的支持。 反对条例草案的网民组织，本来依足法定手续，事前知会警方，由警方发出申请不反对通知书，以举行原定的和平集会，现在有关条例草案的辩论顺延至下星期三，预计集会亦会顺延，现在却蒙上爆炸事件的阴影。 「破坏王」最终破坏的，何止一个垃圾桶？（完）
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