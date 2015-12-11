版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:30 BJT

光大期货：钢铁行业形势严峻，沪钢难言见底

以下内容节选自12月11日的《期货日报》：

2015年接近尾声，随着钢价创出20年以来的新低，市场感受到了钢铁行业的阵阵“寒意”。钢铁产业链生态环境急剧恶化，强化了市场对未来钢厂减产的预期，螺纹钢RB1605合约显示一定抗跌性。不过需求继续萎缩，预期最终会向现实妥协，沪钢将继续振荡寻底，后期跌破1600元/吨仍是大概率事件。

　　从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看，11月为37.0%，较上月下挫5.2个百分点。该指数三连降创2008年12月以来的最低水平，并连续19个月保持在50%的荣枯线以下。主要分项指数中，生产指数、新订单指数均降至今年7月以来的最低；购进价格指数三连降，降至今年2月以来的最低；产成品库存指数及新出口订单指数小幅反弹。

　　总体来看，PMI显示当前钢铁行业整体生产经营形势更加严峻，供需矛盾突出，库存被动上升，成本支撑趋弱。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐