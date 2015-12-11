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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:31 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆与美元/日圆同步反弹，但一目均衡云区下移

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* 欧元/日圆今早与美元/日圆同步反弹，自133.00升至133.44

* 汇价虽告回升，但日线图一目均衡云区下移，今日云区位于133.43-134.42日圆

* 在200日均线切入位134.14及100日均线切入位134.54，将遭遇顽强阻力

* 一目均衡转换线切入位132.17及基准线切入位132.12下方存在支撑 　　* 阻力在小时图上基准线切入位133.42　(完)

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