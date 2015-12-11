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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:31 BJT

国信期货：沪铜中长期维持偏空操作思路

以下内容节选自12月11日的《期货日报》：

12月以来，全球金融市场持续动荡，美联储会议加息箭在弦上，中国经济延续疲软态势，铜等商品整体熊市氛围不改。传统产业重整加大行业信用风险，沪铜短线低位振荡拉锯，中长期维持偏悲观操作思路。

　　12月以来，国内有色金属产业暗流涌动，多空双方围绕“全球宏观环境”、“动态供需平衡”、“资金流向与市场情绪”持续博弈。加上地缘政局危机、自然灾害及收储传闻等其他因素扰动，铜价在低位反复振荡拉锯，短期行情缺乏明显方向性。

值得注意的是，近期有色行业各色利多传闻甚嚣尘上，多数投机空头缺乏控制现货货源能力，只能通过空头回补的方式来获利离场，因此有色品种经历大幅深跌后出现超跌反弹。然而，考虑到大宗工业品仍处于宏观金融环境不稳、供需整体疲软及信用风险加大的悲观大环境中，预计有色金属熊市周期下，铜价重心下移态势难逆转，反弹仅视为阶段性修正行情。建议投资者抓大放小，关注政策性变化及行业重整力度，整体维持反弹沽空的操作思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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