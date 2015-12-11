国信期货：沪铜中长期维持偏空操作思路

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
以下内容节选自12月11日的《期货日报》：
12月以来，全球金融市场持续动荡，美联储会议加息箭在弦上，中国经济延续疲软态势，铜等商品整体熊市氛围不改。传统产业重整加大行业信用风险，沪铜短线低位振荡拉锯，中长期维持偏悲观操作思路。
12月以来，国内有色金属产业暗流涌动，多空双方围绕“全球宏观环境”、“动态供需平衡”、“资金流向与市场情绪”持续博弈。加上地缘政局危机、自然灾害及收储传闻等其他因素扰动，铜价在低位反复振荡拉锯，短期行情缺乏明显方向性。
值得注意的是，近期有色行业各色利多传闻甚嚣尘上，多数投机空头缺乏控制现货货源能力，只能通过空头回补的方式来获利离场，因此有色品种经历大幅深跌后出现超跌反弹。然而，考虑到大宗工业品仍处于宏观金融环境不稳、供需整体疲软及信用风险加大的悲观大环境中，预计有色金属熊市周期下，铜价重心下移态势难逆转，反弹仅视为阶段性修正行情。建议投资者抓大放小，关注政策性变化及行业重整力度，整体维持反弹沽空的操作思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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