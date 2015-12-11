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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:41 BJT

瑞达期货：郑棉空头再度崛起，市场跟风抛空意愿仍强

以下内容节选自12月11日的《期货日报》：

郑棉1605合约近日出现“阶梯”式的振荡大跌走势，空头势有再度崛起迹象，同时持仓量持续增加，说明市场跟风抛空意愿仍强，后期主要关注11000元/吨大关能否起到支撑作用。

　　近期布林通道开口扩散并向下运行，期货价格也同时紧贴下轨下行，这意味着期货价格的波动性增加且空头力量明显加强。预计短期1605合约期价维持弱势探底。

　　操作上，投资者可背靠5日均线逢反弹抛空，滚动操作。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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