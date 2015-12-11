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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:42 BJT

宝城期货：沪胶再度回落风险降临

以下内容节选自12月11日的《期货日报》：

对供给侧改革的预期令此前快速下跌的沪胶期货一度迎来止跌反弹走势，主力1605合约暂时告别“四位数时代”，期价回升至10000—10500元/吨区间内运行。由于中国天胶对外依存度较高，如若产胶国供应压力不减，供应过剩局面恐难以改善，加之国内需求不足，沪胶面临再度回落风险。

　　当前全球主要经济体包括中国均面临需求相对于供给疲弱的困境，考虑到需求不足的背后有中长期因素存在，并且传统的需求管理手段包括财政和货币总量调控效率都较为有限，促使决策层重新审视需求和供给的关系，提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”。不过，笔者认为，加强供给侧结构性改革，虽有助于缓解部分商品的供需矛盾，但对于对外依存度较高的天然橡胶品种却可能心有余而力不足。2014年我国橡胶进口量达到409万吨，而2015年年初迄今橡胶进口量共计413万吨，同比增加12.3%。我国年产胶量不足82万吨，对外依存度远远超过80%。如若产胶国不能协同中国一起对供应端进行改革，压缩天胶产能，放缓割胶频率，那么单靠中国难以改善供需结构。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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