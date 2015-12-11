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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:47 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元稍事歇息，关注中国数据

“表现抢眼的澳元整固了就业报告公布后的涨势，”西太平洋银行资深策略师Sean Callow称，并预计澳元将守在0.7240美元之上。

受欧元持续坚挺的影响，澳元本周可能累计下跌1%。欧元上周跳涨，因欧洲央行刺激举措力度远不如预期，令欧元空头感到失望。

欧元兑澳元 本周迄今已上涨1.6%，12月初以来上扬0.07澳元。

市场焦点在中国，该国将于周六公布一系列经济数据。中国是澳洲最大的出口市场。

新西兰元兑美元 回落至0.6738美元，但仍保持强劲。新西兰央行周四将官方现金利率下调25个基点，至2.5%的纪录低位，但暗示准备暂停降息。 (完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 李爽/许娜)

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