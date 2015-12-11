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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:47 BJT

金属期市：伦铜在淡静交投中持稳，周线可能为九周来第八周收低

LME期镍 价格攀升1%，因投资者在淡静交投中回补空仓。本周镍价可能下挫超过4%，受到不锈钢需求持续低迷以及供应过剩程度接近纪录高位的拖累。上海期交所期镍下跌1%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦下周不仅要决定是否启动10年来的首次加息，而且还要在未来加息之路如何走的问题上考虑如何让市场安心。

人民币兑美元周四连续第五天收贬，离岸市场与境内市场走势加速分化，引人猜测中国人民银行是否将干预市场以遏制人民币进一步走跌。

中国宏桥集团 一名公司高管表示，计画自周四起关闭25万吨铝产能。这是最近一家承诺减产的业者。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/徐文焰；审校 戴素萍/王兴亚)

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