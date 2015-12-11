《香港重要政经日程》--12月11日-12月29日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
================== 今日重要政经消息=================
12月11日（周五）
--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。
--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月14日（周一）
-- 中国再生医学 公布中期业绩。
12月16日（周三）
--09:30 中信银行 临时股东大会。
--09:30 中国信达 临时股东大会
12月17日（周四）
--14:00 平安保险 临时股东大会
12月18日（周五）
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
12月21日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数。
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 2618.HK 股东特别大会.
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
*12月29日（周二）
-- 金鹰商贸集团 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%