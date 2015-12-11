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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 09:42 BJT

《香港重要政经日程》--12月11日-12月29日

================== 今日重要政经消息=================

12月11日（周五）

--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。

--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月14日（周一）

-- 中国再生医学 公布中期业绩。

12月16日（周三）

--09:30 中信银行 临时股东大会。

--09:30 中国信达 临时股东大会

12月17日（周四）

--14:00 平安保险 临时股东大会

12月18日（周五）

--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。

--11:00 京维集团 股东周年大会。

--11:00 中国金融国际 股东周年大会。

12月21日（周一）

-- 公布11月份消费物价指数。

12月24日（周四）

-- TCL通讯科技 2618.HK 股东特别大会.

12月28日（周一）

-- 公布11月份进出口数字。

-- 天喔国际 股东特别大会。

*12月29日（周二）

-- 金鹰商贸集团 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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