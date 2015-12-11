英国个股：钻石恒久远，英美资源能否永流传？

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
银行界人士正仔细检视其投资组合，以了解其明年底前打算筹措的40亿美元中，剩余的20亿美元要从哪里来。
大宗商品跌至多年低点之际，为了要求生存，这家矿业集团已经处分了多个非核心资产。该公司今年已经出售建筑材料业者Lafarge Tarmac的持股，以及两个在智利的铜矿脉。
子公司、也是全球最大铂金生产商Anglo American Platinum ，也已出售旗下劳力密集的南非Rustenburg矿脉。
英美资源集团同时计画出售澳洲及南非的部分煤矿资产，以及部分铜矿脉，并称将在2016年推动出售磷酸盐及铌业务。
然而预料2016年之后将有更多处份资产行动，英美资源称将会把矿脉数量从55个降至不超过25个。
执行长Mark Cutifani周二向投资人表示，英美资源将会把重点放在钻石、铂金及铜业务，因这些业务长期潜力较佳。
一名英美资源发言人周三表示，在出售并结束一些矿脉之后，公司将在2月提出未来投资组合内容愿景。(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 徐文焰/陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%