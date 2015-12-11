英国个股：钻石恒久远，英美资源能否永流传？

银行界人士正仔细检视其投资组合，以了解其明年底前打算筹措的40亿美元中，剩余的20亿美元要从哪里来。

大宗商品跌至多年低点之际，为了要求生存，这家矿业集团已经处分了多个非核心资产。该公司今年已经出售建筑材料业者Lafarge Tarmac的持股，以及两个在智利的铜矿脉。

子公司、也是全球最大铂金生产商Anglo American Platinum ，也已出售旗下劳力密集的南非Rustenburg矿脉。

英美资源集团同时计画出售澳洲及南非的部分煤矿资产，以及部分铜矿脉，并称将在2016年推动出售磷酸盐及铌业务。

然而预料2016年之后将有更多处份资产行动，英美资源称将会把矿脉数量从55个降至不超过25个。

执行长Mark Cutifani周二向投资人表示，英美资源将会把重点放在钻石、铂金及铜业务，因这些业务长期潜力较佳。