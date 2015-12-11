《中国已公布新股发行上市日程表》--12月11日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
12/11 深 富祥股份 300497 1,800 15.33 21.79 长江证券 12/16
12/14 深 美尚生态 300495 1,670 *31.82 *20.27 广发证券 12/17
12/14 深 山鼎设计 300492 2,080 *6.90 *22.96 国信证券 12/17
12/14 深 可立克 002782 4,260 *7.58 *22.97 招商证券 12/17
12/14 深 奇信股份 002781 *5,625 *13.31 *20.35 安信证券 12/17
12/14 深 万里石 002785 5,000 *2.29 *22.90 招商证券 12/17
12/14 深 银宝山新 002786 3,178 *10.72 *22.81 中投证券 12/17
12/14 沪 中新科技 732996 5,010 *10.52 *22.96 国信证券 12/17
12/14 沪 桃李面包 732866 4,501.26 *13.76 *22.98 中信证券 12/17
12/14 沪 思维列控 732508 4,000 *33.56 *22.99 中信建投 12/17
-- 深 久远银海 002777 2,000 -- -- 广发证券
-- 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券
-- 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券
-- 深 华源包装 002787 不超过3,520 -- -- 国海证券
-- 深 通合科技 300491 不超过2,000 -- -- 中德证券
-- 深 盛天网络 300494 3,000 -- -- 长江证券
-- 沪 井神股份 732299 9,000 -- -- 西南证券
-- 沪 乾景园林 732778 2,000 -- -- 招商证券
-----------------------------------------------------------------------------------
暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
-----------------------------------------------------------------------------------
新股上市:
-----------------------------------------------------------------------------------
上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%