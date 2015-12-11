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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 10:14 BJT

台湾股市：早盘下跌，中国股票ETF追随陆股跌势

ETF位居交投最活跃个股之列，元大宝来沪深300单日正向两倍基金 下跌2.9%，富邦上证180单日正向两倍基金 跌3%。

全球晶圆代工龙头台积电 小涨0.5%，全球最大电子零件制造商鸿海精密 上扬0.6%。

两家公司周四公布了11月营收数据。 (完)

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