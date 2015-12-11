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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 10:16 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘小弹，标债停损卖压仍在

路透台北12月11日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周五早盘小幅弹升。交易商表示，因10年增额公债104/12R标售不如预期，得标交易商仍少量停损所致。

交易商指出，虽然这几天随着殖利率缓步走高，有见到买盘逢高承接，但并不是以大型金融机构为首的实质买盘。且下周又有美国、台湾央行开会的变数，使得交易商倾向降低部位以减轻持券风险。

〞邮局缩手休息，债市气氛变成往下没有攻击力道，大家只得降部位。〞一位证券商交易员说。

不过交易商也强调，年底将近，过度偏多或偏空操作都不易，因此只要有少许筹码释出就会牵动殖利率变化。随着殖利率的上移，盘中将持续观察实质买盘何时出手承接。

本地时间10:10时，五年券104/13期 持平在0.7300%，成交1亿台币；10年券104/12殖利率弹0.7基点至1.1750%，成交量为20.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.55%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.73-0.74%；104/12R期则在1.17-1.18%。

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--美国债市：公债收益率上升，因美股反弹

--台湾财政：国库明年拟不发可分割债，维持全额竞标--消息 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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