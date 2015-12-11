台湾债市：10年券殖利率早盘小弹，标债停损卖压仍在

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透台北12月11日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周五早盘小幅弹升。交易商表示，因10年增额公债104/12R标售不如预期，得标交易商仍少量停损所致。
交易商指出，虽然这几天随着殖利率缓步走高，有见到买盘逢高承接，但并不是以大型金融机构为首的实质买盘。且下周又有美国、台湾央行开会的变数，使得交易商倾向降低部位以减轻持券风险。
〞邮局缩手休息，债市气氛变成往下没有攻击力道，大家只得降部位。〞一位证券商交易员说。
不过交易商也强调，年底将近，过度偏多或偏空操作都不易，因此只要有少许筹码释出就会牵动殖利率变化。随着殖利率的上移，盘中将持续观察实质买盘何时出手承接。
本地时间10:10时，五年券104/13期 持平在0.7300%，成交1亿台币；10年券104/12殖利率弹0.7基点至1.1750%，成交量为20.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.55%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.73-0.74%；104/12R期则在1.17-1.18%。
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