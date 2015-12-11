台湾汇市：台币盘初实质汇价持稳，下周美联储议息决议前量缩观望

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透台北12月11日 - 台币兑美元 周五盘初持稳既有区间。汇银人士表示，随着美国FOMC会议时程逼近，早盘交投转趋清淡，台币实质汇价也暂在32.800附近窄幅波动，量缩观望下周美联储议息决议。
他们指出，台北外汇开盘一小时约0.39亿美元，交投相当冷清，出口商在目前价位抛汇意愿降低，至于外资交投倾向区间操作，料今日台币实质汇价在32.800上下狭幅盘整。
〞现在很乱，各个货币自己跑自己的。〞一位小型商银交易员表示。
另位官股银行交易员指出，全球市场屏息以待下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)的最后决定，尽管目前市场多数预期美国12月笃定升息，但仍关注美联储主席叶伦释出对后续升息脚步的看法及市场资金如何反应美联储升息决策。
本地时间10:17，韩元兑美元 报1,178.4，上日收在1,181.3；台股加权指数 则跌0.45%。
台币早盘实质交易区间落在32.789-32.820；上日在32.750-32.835。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘小幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.840/32.865，上日收在32.810。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.770-32.830
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