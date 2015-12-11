更正-日本股市：早盘反弹，美股上涨及日圆回落提振人气

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(更正：因英文有误，内文第一段改为“四日以来”，非“五日以来”)
路透东京12月11日 - 日本股市周五为四日以来首次上涨，受益于美股上涨、以及日圆升势回落，但投资者依然存在避险情绪，股指本周可能下跌。
日经指数 早盘涨1%至19,235.30点，但周线跌幅可能为1.2%，主要因油价最新一轮下跌后，能源股方面带来压力。但今年迄今为止该指数仍累计上涨约10%。
“我们看到日经指数在10-11月区间之下，主要因日圆兑美元表现强劲，”Tyton Capital Advisors的共同董事总经理Martin King称。
“历史上12月一直是上演牛市行情，但当前萎缩的成交量可能无法提供趋势指引。美国年底前实施升息，将足以令日圆回落，同时吸引美国投资者在日本股市安营扎寨，直至美国市场回归正常。”
医药类股 以2.3%涨幅领涨，因避险投资者选择买入防御类股票。Ono Pharmaceutical 劲升7%至纪录高位，此前野村证券开始追踪该股，初始评级为“买入”，目标股价每股24,000日圆。其竞争对手武田药品工业 和安斯泰来制药(Astellas) 分别涨1.8%和2%。
东证股价指数项下的航空运输分类指数 早盘中段涨1.2%。因原油价格受全球供应过剩拖累，持于2009年低位附近，引发对燃料价格下滑的预期。
日本航空 和全日本空输 分别涨1%和1.2%。
化妆品生产商资生堂 逆势下跌2.9%至一周低位，此前高盛将该股评级由“中性”下调至“卖出”。
东证股价指数 涨0.8%至1,553.20点，33个分项指数中有29个上涨。周线仍可能下跌1.3%。
JPX-日经400指数 涨0.9%至13,979.14点。(完)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%