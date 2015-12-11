更正-日本股市：早盘反弹，美股上涨及日圆回落提振人气

(更正：因英文有误，内文第一段改为“四日以来”，非“五日以来”)

路透东京12月11日 - 日本股市周五为四日以来首次上涨，受益于美股上涨、以及日圆升势回落，但投资者依然存在避险情绪，股指本周可能下跌。

日经指数 早盘涨1%至19,235.30点，但周线跌幅可能为1.2%，主要因油价最新一轮下跌后，能源股方面带来压力。但今年迄今为止该指数仍累计上涨约10%。

“我们看到日经指数在10-11月区间之下，主要因日圆兑美元表现强劲，”Tyton Capital Advisors的共同董事总经理Martin King称。

“历史上12月一直是上演牛市行情，但当前萎缩的成交量可能无法提供趋势指引。美国年底前实施升息，将足以令日圆回落，同时吸引美国投资者在日本股市安营扎寨，直至美国市场回归正常。”

医药类股 以2.3%涨幅领涨，因避险投资者选择买入防御类股票。Ono Pharmaceutical 劲升7%至纪录高位，此前野村证券开始追踪该股，初始评级为“买入”，目标股价每股24,000日圆。其竞争对手武田药品工业 和安斯泰来制药(Astellas) 分别涨1.8%和2%。

东证股价指数项下的航空运输分类指数 早盘中段涨1.2%。因原油价格受全球供应过剩拖累，持于2009年低位附近，引发对燃料价格下滑的预期。

日本航空 和全日本空输 分别涨1%和1.2%。

化妆品生产商资生堂 逆势下跌2.9%至一周低位，此前高盛将该股评级由“中性”下调至“卖出”。

东证股价指数 涨0.8%至1,553.20点，33个分项指数中有29个上涨。周线仍可能下跌1.3%。