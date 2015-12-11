香港个股：瑞安房地产以57亿元人民币出售上海商厦物业予李锦记及万科

路透香港12月11日 - 业务在中国的瑞安房地产 宣布，将以总代价57亿元人民币出售上海企业天地3号物业的99%权益，买方为李锦记健康产品集团及万科 旗下万科置业（香港）共组的财团。

公司周四晚间发出的声明称，企业天地3号办公楼及零售部份的可售总建筑面积约为87,295平方米，其中办公楼的可售建筑面积约为56,518平方米，零售部份约为30,777平方米。该物业已于2015年上半年完工，计划于2015年年底开始营业，现时办公楼及零售部份的预租率已分别达到88%及41%。根据交易价格，该幢物业相较于其在今年6月底之53.91亿元的帐面值，有5.7%溢价。

＂签订这项协议显示我们正在灵活执行年初制定的战略调整，根据各项目的发展进度及市场情况，释放及变现公司商业物业资产的价值。＂瑞安房地产主席罗康瑞表示。

公司并估计，在扣除少数股东权益后，33.84亿元将归公司所有，并将用于财务用途及为未来发展提供资金。交易料于明年2月初完成，届时公司净资产负债比率将会降低12%。

计及此项出售，瑞安房地产指公司今年的累计合约物业销售额将达202.84亿元，较全年目标180亿元超出约12.7%。

这为瑞安房地产在半年内，再度大手沽出整幢内地商业物业，共套现123亿元。公司在今年7月宣布以66亿元人民币出售上海企业天地1号及2号物业予领展 。

瑞安房地产周五早盘中段股价涨近1%，报2.1港元，大盘恒生指数 跌0.58%。（完）

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