香港个股：瑞安房地产以57亿元人民币出售上海商厦物业予李锦记及万科

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透香港12月11日 - 业务在中国的瑞安房地产 宣布，将以总代价57亿元人民币出售上海企业天地3号物业的99%权益，买方为李锦记健康产品集团及万科 旗下万科置业（香港）共组的财团。
公司周四晚间发出的声明称，企业天地3号办公楼及零售部份的可售总建筑面积约为87,295平方米，其中办公楼的可售建筑面积约为56,518平方米，零售部份约为30,777平方米。该物业已于2015年上半年完工，计划于2015年年底开始营业，现时办公楼及零售部份的预租率已分别达到88%及41%。根据交易价格，该幢物业相较于其在今年6月底之53.91亿元的帐面值，有5.7%溢价。
＂签订这项协议显示我们正在灵活执行年初制定的战略调整，根据各项目的发展进度及市场情况，释放及变现公司商业物业资产的价值。＂瑞安房地产主席罗康瑞表示。
公司并估计，在扣除少数股东权益后，33.84亿元将归公司所有，并将用于财务用途及为未来发展提供资金。交易料于明年2月初完成，届时公司净资产负债比率将会降低12%。
计及此项出售，瑞安房地产指公司今年的累计合约物业销售额将达202.84亿元，较全年目标180亿元超出约12.7%。
这为瑞安房地产在半年内，再度大手沽出整幢内地商业物业，共套现123亿元。公司在今年7月宣布以66亿元人民币出售上海企业天地1号及2号物业予领展 。
瑞安房地产周五早盘中段股价涨近1%，报2.1港元，大盘恒生指数 跌0.58%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%